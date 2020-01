Tennis, Ashleigh Barty donerà in beneficenza il montepremi degli Australian Open. Cuore d’oro della numero 1 (Di domenica 5 gennaio 2020) Ashleigh Barty devolverà interamente in beneficenza il montepremi che guadagnerà agli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di Tennis in programma dal 20 gennaio al 2 febbraio. L’attuale numero 1 al mondo, tra le grandi favorite per il trionfo nella prova della terra dei canguri, è colpita emotivamente dagli incendi che stanno colpendo l’Australia (150 nel Nuovo Galles del Sud, 45 nel Victoria) e ha dunque deciso di aiutare il proprio Paese donando il premio per risultati sportivi che otterrà nell’evento Tennistico più importante del mese di gennaio. Cuore davvero d’oro dell’Australiana che ha espresso il suo punto di vista: “È terribile. Tutto ciò è partito 2-3 mesi fa. La prima volta che vidi qualcosa ero sull’aereo che da Perth mi riportava qui, dopo la finale di Fed Cup. Abbiamo visto qualcosa da lassù e mi è rimasto dentro da quanto era ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Tennis, Ashleigh Barty donerà in beneficenza il montepremi degli Australian Open. Cuore d’oro della numero 1 - filippo898 : RT @WeAreTennisITA: “È incredibile, stiamo superando dei record rendendo non solo il tennis sempre più popolare, ma il tennis femminile sem… - Fprime86 : RT @WeAreTennisITA: “È incredibile, stiamo superando dei record rendendo non solo il tennis sempre più popolare, ma il tennis femminile sem… -