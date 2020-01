Taylor Mega Instagram, nel suo mini dress rosso fa battere il cuore: «Semplicemente divina!» (Di domenica 5 gennaio 2020) Ci erano mancate le foto provocanti e maliziose di Taylor Mega, ma per fortuna la bella influencer sta recuperando. Qualche ora fa ha condiviso tra le sue stories di Instagram una serie di foto che sono da capogiro, come suo solito. Non ci sorprende che il suo account collezioni più di due milioni di followers, in fondo Taylor riesce a mantenere un ottimo rapporto con i suoi fan e non solo. Spesso e volentieri condivide foto ad alto contenuto erotico, ma si sa con un fisico e un viso come il suo è impossibile che gli scatti non alzino la temperatura. Taylor Mega e le disavventure Questo periodo non sembra il miglior per l’influencer, proprio durante le feste sono entrati i ladri nella sua cosa sottraendole diversi oggetti di valore. Attraverso il suo profilo ha condiviso le foto della casa subito dopo il furto. L’evento ha sconvolto parecchio Taylor Mega e solo recentemente ... Leggi la notizia su urbanpost

