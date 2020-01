Tabellone Coppa Italia basket 2020: qualificate, accoppiamenti, incroci verso la finale (Di domenica 5 gennaio 2020) Si è delineato il Tabellone della Coppa Italia 2020 di basket, le prime otto squadre della classifica della Serie A al termine del girone d’andata si sono qualificate alla Final Eight che andrà in scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 13 al 16 febbraio: i quarti di finale si disputeranno il 13-14 febbraio, semifinali il 15 e poi il 16 spazio all’atto conclusivo che metterà in palio il trofeo. La Virtus Bologna si è laureata campionessa d’inverno e incomincerà la propria avventura contro Venezia, i Campioni d’Italia proveranno a sovvertire il pronostico della vigilia contro i lanciatissimi emiliani. L’agguerrita Sassari dovrà fare i conti con la sempre insidiosa Brindisi, Milano non sta attraversando un buon momento ma partirà favorita nel derby contro Cremona, si preannuncia una battaglia rovente tra Brescia e Fortitudo Bologna. Di seguito il Tabellone ... Leggi la notizia su oasport

