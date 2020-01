Suicida il primo marito di Anna Oxa, autore di "Ti Lascerò". Ciani era oberato dai debiti (Di domenica 5 gennaio 2020) Franco Ciani è stato ritrovato senza vita nella sua stanza d’albergo. L’uomo, - musicista, cantante autore e produttore, primo marito di Anna Oxa e autore di successi come Ti lascerò - si sarebbe Suicidato con un con un sacchetto di plastica. Il corpo è stato scoperto in un albergo di Fidenza dalla cameriera, che ha bussato invano alla sia porta. Si legge sul Corriere della sera:oberato dai debiti Franco Ciani si era visto pignorare i diritti Siae sulle sue canzoni di successo, mentre il produttore Nando Sepe stava cercando di reinserirlo nel mondo della musica leggera italiana. ... Prima di compiere il tragico gesto ha modificato l’account di WhatsApp sostituendo la sua foto con quella di un angelo. In un biglietto destinato al suo impresario Nando Sepe ha spiegato le ragioni del suo gesto riconducibili a problemi economici e professionali, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

