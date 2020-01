Sub scomparso nel Lago d’Iseo: corpo recuperato a 87 metri di profondità (Di domenica 5 gennaio 2020) Attorno alle 19 è stato ritrovato e recuperato dai vigili del fuoco il cadavere di Massimiliano Ruggeri, il sub di 50 anni annegato stamattina nel Lago d’Iseo all’altezza di Parzanica (Bergamo). Fondamentale l’utilizzo del robot dei vigili del fuoco giunti da Trento che ha permesso di recuperare il corpo a 87 metri di profondità. Ruggeri era coniugato e padre di un bambino.L'articolo Sub scomparso nel Lago d’Iseo: corpo recuperato a 87 metri di profondità Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

