Stressato dalle coccole il gatto "diplomatico" al Foreign Office inglese (Di domenica 5 gennaio 2020) Oscar Grazioli Palmerston rientra in ufficio. Ma una lettera avvisa i dipendenti di non importunarlo I cittadini britannici erano seriamente preoccupati per la sorte di Palmerston il Chief Mouser (Capo antitopi) che dimorava al Foerign Office (ministero degli Esteri), ma di cui si erano perse le tracce da ben sei mesi. Addirittura si vociferava che il gatto fosse defunto. Palmerston aveva iniziato il suo ruolo come Chief Mouser nell'aprile 2016 e secondo i dati del ministero, da luglio 2018 aveva catturato ben 27 topi. Pochi giorni fa, a caratteri cubitali, sulla stampa inglese è finalmente comparsa la buona notizia: «Palmerston came back!» (Palmerston è tornato). Ed è venuta fuori la vera storia di questi sei mesi e della sua scomparsa, tenuta top secret, come si conviene per il personale di un ministero degli esteri. Il povero Palmerston era fortemente Stressato dagli ... Leggi la notizia su ilgiornale

