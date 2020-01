Stasera in TV: I film da non perdere oggi, domenica 5 gennaio (Di domenica 5 gennaio 2020) Altra domenica in compagnia della televisione italiana. Andiamo a scoprire, cosa ci offre Stasera il palinsesto dei principali canali. Rai 1, “La Bella e La Bestia” – Stasera spazio alla fiaba Disney per Rai 1. “La Bella e la Bestia” narra una storia d’amore che va al di là delle apparenze rompe un duro e … L'articolo Stasera in TV: I film da non perdere oggi, domenica 5 gennaio proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

3cinematographe : Indecisi su cosa vedere stasera in TV? Per questa domenica 05 gennaio Cinematographe-FilmIsNow ha selezionato per v… - Newtismyhero : RT @here_forOt5: raga a prescindere da chi vincerà stasera, ma ci rendiamo conto della qualità di film e attori candidati quest'anno? #Gold… - blvs_gvost : RT @here_forOt5: raga a prescindere da chi vincerà stasera, ma ci rendiamo conto della qualità di film e attori candidati quest'anno? #Gold… -