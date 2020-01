Star Wars: i prossimi film saranno ambientati nel passato della saga? (Di domenica 5 gennaio 2020) I prossimi film di Star Wars dovrebbero essere ambientati nel passato della saga, ai tempi dell'Alta Repubblica, stando a nuove indiscrezioni. I prossimi film di Star Wars dovrebbero essere ambientati nel passato della saga, stando a nuove voci riportate dal sito Making Star Wars, una delle fonti più autorevoli sul franchise ideato da George Lucas. Per l'esattezza, la prossima saga - non una trilogia, bensì film autoconclusivi ambientati nella stessa epoca e con piccoli legami tra di loro - dovrebbe affrontare un'epoca nota come quella dell'Alta Repubblica, circa 400 anni prima degli eventi della Skywalker saga. Dovrebbe apparire Yoda, che nella prima trilogia afferma di avere 900 anni poco prima di morire, e sarebbe prevista in qualche modo la presenza di ... Leggi la notizia su movieplayer

