Sport in tv oggi (domenica 5 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 5 gennaio 2020) oggi, domenica 5 gennaio, sarà un’altra giornata ricca di Sport: per gli Sport invernali ci sarà spazio per la Coppa del Mondo di sci alpino, per il Tour de Ski di sci di fondo e per la Tournée 4 Trampolini di salto con gli sci. Tra gli altri Sport spiccano naturalmente l’ATP Cup di tennis, la Dakar di rally, la Serie A di calcio e le gare dei massimi campionati di basket maschile e femminile. In campo internazionale interessante sfida nel preolimpico di volley tra Francia e Serbia. Segui Roma-Torino in diretta streaming su DAZN Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, domenica 5 gennaio: 01.00 Tennis, ATP Cup: Canada-Australia, primo singolare – SupertennisTV 03.00 Tennis, ATP Cup: Italia-Norvegia, primo singolare – SupertennisTV 05.00 Tennis, ATP Cup: Italia-Norvegia, secondo singolare – SupertennisTV 05.20 Rally, Dakar: prima tappa Jeddah-Al Wajh ... Leggi la notizia su oasport

