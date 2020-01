Spal Verona 0-1 LIVE: ospiti che gestiscono il vantaggio (Di domenica 5 gennaio 2020) Allo Stadio Mazza, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, Spal e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spal Verona 0-1 MOVIOLA 2′ Occasione per Lazovic – Contropiede fulmineo del Verona che porta alla conclusione dell’ex Genoa a tu per tu con Berisha. Provvidenziale recupero di Igor che sventa tutto. 5′ Tiro di Faraoni – Buono scambio in area tra i giocatori del Verona che porta alla conclusione del terzino. Destro potentissimo che taglia tutta l’area di rigore. 9′ Tiro di Rrahmani – Tiro secco del giocatore del Verona, Berisha risponde con fatica in calcio d’angolo. Per un soffio Pazzini non riesce a ribadire in porta. 14′ Gol ... Leggi la notizia su calcionews24

news24_napoli : Dopo 45' Verona avanti a Ferrara: Pazzo-gol, la SPAL gioca in dieci… - news24_napoli : Il Verona domina con la Spal: gli scaligeri avanti al 45' #Napoli - SiamoPartenopei : Il Verona domina con la Spal: gli scaligeri avanti al 45' -