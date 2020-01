Soleimani, voglia di vendetta ai funerali. Paura per gli alleati Usa (Di domenica 5 gennaio 2020) Le dichiarazioni di vendetta contro gli Usa per l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani si susseguono incessantemente. E fanno Paura. Dichiarazioni di guerra intrise di rabbia che spaventano anche i paesi alleati degli Stati Uniti. Ne basta una per capire l’atmosfera, quella del comandante delle Guardie della rivoluzione, Hossein Salami, citato dall’agenzia Fars: «L’Iran metterà in atto una vendetta contro gli americani al punto che metterà fine alla presenza degli Usa nella regione». E se non bastasse si può aggiungere quella del generale Gholamali Abuhamzeh, comandante delle Guardie della rivoluzione nella provincia sud-orientale di Kerma: 35 obiettivi americani, oltre a Tel Aviv, sono «a portata di tiro della Repubblica islamica» e potrebbero essere colpiti in una rappresaglia iraniana. Abuhamzeh ha accennato in particolare alla possibilità di attacchi nello Stretto ... Leggi la notizia su vanityfair

