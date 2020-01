Soleimani, l’Italia smentisce ufficialmente che il drone che l’ha ucciso sia partito da Sigonella (Di domenica 5 gennaio 2020) Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è intervenuto per smentire categoricamente le voci apparse su alcuni organi di informazione relative all'ipotesi di partenza di droni dalla base aerea di Sigonella, in Sicilia, per l'operazione che ha portato all'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. La conferma anche di Luigi Di Maio: "Assolutamente falso". Leggi la notizia su fanpage

emergency_ong : I buoni auspici per il 2020 sono già falliti. L’omicidio di #Soleimani sta portando il mondo sull’orlo di una crisi… - marcodimaio : L’uccisione di #Soleimani ha aperto una crisi internazionale dagli esiti incerti e potenzialmente molto gravi. Si… - andreapurgatori : #Soleimani #Haftar #USA #Iran #Iraq #Libia Dov’è l’#Italia? Da nessuna parte. -