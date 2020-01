Soleil Sorge ha replicato alle dichiarazioni di Luca Onestini: ecco le sue parole (Di domenica 5 gennaio 2020) Soleil Sorge ha replicato sui social alle dichiarazioni di Luca Onestini durante l’intervista a Rivelo, programma di Real Time. Luca Onestini: le dichiarazioni su Soleil Sorge Luca Onestini ha intrapreso il percorso a Uomini e Donne un paio di anni fa prima come corteggiatore e poi come tronista. Dal programma di Maria De Filippi è uscito fidanzato con Soleil Sorge, tra le polemiche e le critiche del pubblico, che preferiva a lei Giulia Latini. Infatti, la loro storia non durò molto. Scelto per partecipare al Grande Fratello Vip, Luca dentro la Casa ha scoperto del tradimento di Soleil. Quest’ultima ha iniziato una relazione con Marco Cartasegna (compagno di trono di Luca a Uomini e Donne) e poi gli ha scritto una lettera per lasciarlo. Ospite a Rivelo, programma di Real Time condotto da Lorella Boccia, Luca Onestini ha parlato di Uomini e Donne e di Soleil. L’ex ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Soleil Sorge ha replicato alle dichiarazioni di Luca Onestini: ecco le sue parole - - Notiziedi_it : Luca Onestini torna a parlare della rottura con Soleil Sorge: lei replica duramente - infoitcultura : Luca Onestini torna a parlare della rottura con Soleil Sorge: lei replica -