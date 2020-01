Smog Roma: il 5, 6 e 7 gennaio stop ai veicoli più inquinanti (Di domenica 5 gennaio 2020) Le centraline di monitoraggio sulla qualità dell’aria a Roma, nella giornata di ieri, hanno rilevato una situazione di criticità dovuta al superamento dei livelli consentiti per legge di PM10 in molte zone della città. Al fine di contenere l’inquinamento atmosferico, la Sindaca Virginia Raggi, con le due Ordinanze, la n. 5/2020 e la n. 8/2020, ha disposto la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti per le giornate del 5, 6 e 7 gennaio 2020. L’Ordinanza della Sindaca n. 5 del 03 gennaio 2020 stabilisce: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE nella giornata del 05 gennaio 2020 nella Z.T.L. “Fascia Verde”, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per: – ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

