Slittino naturale, Patrick Pigneter secondo nel singolo a Winterleiten, out l’Italia nella prova a squadre (Di domenica 5 gennaio 2020) Si chiude con un pizzico di amaro in bocca la tappa di esordio della Coppa del Mondo 2020 di Slittino su pista naturale di Winterleiten (Austria). Dopo gli ottimi risultati ottenuti ieri, oggi gli azzurri non sono stati in grado di centrare il gradino più alto del podio nelle due gare in programma. L’ha solamente sfiorato un ottimo Patrick Pigneter nel singolo (dopo il secondo posto nel doppio di ieri), mentre lo stesso bolzanino non ha saputo ripetersi nella prova a squadre, non concludendo la prestazione assieme a Evelin Lanthaler. Nella gara di singolo maschile il successo è andato all’austriaco Michael Scheikl con il tempo complessivo di 2:25.58 (1:12.90 nella prima manche e 1:12.68 nella seconda) con 89 centesimi sul nostro Patrick Pigneter in 2:26.47, quindi completa il podio l’austriaco Thomas Kammerlander a 1.08 in 2:26.66. Quarto posto per un altro azzurro, ... Leggi la notizia su oasport

