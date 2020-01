Silvia Siravo al Teatro Carcano di Milano con “La cena delle belve” (Di domenica 5 gennaio 2020) 2020 ricco di impegni per Silvia Siravo che sarà al Carcano di Milano con “La cena delle belve”, poi al Palladium a Roma nel ruolo di Elena né le “Troiane” di Seneca e in Sicilia con “Erano tutti miei figli” con la regia di Giuseppe Dipasquale Silvia Siravo sarà in scena a Milano al Teatro Carcano dal 9 al 19 gennaio con “La cena delle belve”, di Vahè Katcha, elaborazione drammaturgica di Julien Sibre, versione italiana di Vincenzo Ceramì, regia associata di Julien Sibre e Virginia Acqua. Il pluripremiato spettacolo teatrale francese “Le Repas des fauves”, tra i maggiori successi dell’ultime 5 stagioni parigine e coronato ai Molières 2011 come migliore spettacolo privato, migliore adattamento e messa in scena arriva anche in Italia con cast che vede appunto tra i protagonisti Silvia Siravo – nel ruolo di Francesca – che regala una delle interpretazioni più intense ed ... Leggi la notizia su romadailynews

