‘Si butta per terra per l’emozione’: Mara Venier scoppia a piangere per il brutto male che ha colpito un 12enne (Di domenica 5 gennaio 2020) Emozioni nell’ultima puntata de La porta dei sogni Venerdì sera su Rai Uno è andato in onda il terzo ed ultimo appuntamento de La porta dei sogni, il nuovo format della tv di Stato che è stato affidato a Mara Venier. Una puntata che ha chiuso il suo ciclo col 16% di share, pochino visto i risultati della conduttrice veneziana con la sua Domenica In. Tuttavia si trattava solo di un esperimento e la messa in onda è avvenuto fuori il periodo di garanzia. Tra le tante storie raccontate dalla moglie di Nicola Carraro, c’è quella del giovanissimo Juma, un ragazzo che arrivava direttamente dalla Tanzania, uno degli Stati più poveri dell’Africa. Purtroppo quest’ultimo quando era dodicenne è stato colpito da un brutto male, ossia un cancro alla mandibola. Mara Venier piange in studio La dottoressa Simona con grande impegno riuscì a far arrivare il ragazzo nel nostro Paese ... Leggi la notizia su kontrokultura

