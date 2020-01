Serie D, scintille Palermo-Savoia! Il presidente campano punge i rosanero, l’ad siciliano replica [DETTAGLI] (Di lunedì 6 gennaio 2020) scintille tra Palermo e Savoia, le due protagoniste del girone I di Serie D. Botta e risposta polemico tra presidente campano e amministratore delegato siciliano. “Non voglio fare polemiche, ma dall’altra parte mi sa che abbiano iniziato con un altro rigore – ha detto il presidente del Savoia Alfonso Mazzamauro, in conferenza stampa al termine della partita di oggi della sua squadra vinta 2-0 contro il San Tommaso – Non fa niente, guardiamo in casa nostra, però speriamo che la cosa non condizioni. L’ultimo non l’ho visto. L’altra volta ho detto che i due rigori c’erano. Troppi rigori in queste partite, noi per avere un rigore… Non voglio polemizzare, però voglio segnalarle certe cose. A me il Palermo sta simpatico, sono sempre stato simpatizzante fin da quando ero bambino, ma oggi rappresento il Savoia e me la gioco”. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

