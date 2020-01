Serie A, Roma-Torino 0-0 (LIVE). Colpi esterni di Lazio e Verona. Bene il Genoa (Di domenica 5 gennaio 2020) Serie A, i risultati di domenica 5 gennaio 2020. Apre Brescia-Lazio, chiude Roma-Torino. Esordio per Nicola sulla panchina del Genoa. Roma – Serie A, i risultati di domenica 5 gennaio 2020. Nona vittoria consecutiva per la Lazio che in rimonta supera il Brescia. Rondinelle in vantaggio con Balotelli (al primo gol al Rigamonti) ma una doppietta di Immobile fa sognare i biancocelesti. Ritrovano i successi Verona e Genoa che superano rispettivamente SPAL e Sassuolo. Serie A, i risultati delle sfide di domenica 5 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di domenica 5 gennaio 2020 (LA CLASSIFICA) Brescia-Lazio 1-2SPAL-Hellas Verona 0-2Genoa-Sassuolo 2-1Roma-Torino 0-0 Serie A, Roma-Torino: formazioni, risultato e marcatori Roma-Torino 0-0 Marcatori: Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini ... Leggi la notizia su newsmondo

