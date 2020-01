Serie A, oggi ritorno in campo: 4 gare, Lazio a Brescia, la Roma ospita il Torino (Di domenica 5 gennaio 2020) La Serie A torna in campo dopo la pausa natalizia. Apre Brescia-Lazio, con i biancocelesti che non si vogliono fermare. La Serie A scalda i motori per il ritorno in campo. Archiviata la pausa per le vacanze natalizie, le formazioni sono pronte per inaugurare il 18° turno di campionato. Serie A, apre Brescia-Lazio La giornata inizierà oggi alle 12.30 con un interessante Brescia-Lazio. I biancocelesti (virtualmente a -3 da Inter e Juventus) vogliono continuare la striscia vincente anche al “Rigamonti”. Ma non sarà facile contro Balotelli e soci, rivitalizzati dal ritorno di Corini; Inzaghi dovrà peraltro fare a meno di Luis Alberto e Lucas Leiva, entrambi squalificati. Fonte foto: https://www.facebook.com/SerieA Spal-Verona e Genoa-Sassuolo A seguire, alle 15 si gioca Spal-Verona mentre alle 18 è la volta di Genoa-Sassuolo. A Ferrara la banda di Semplici ... Leggi la notizia su newsmondo

