Serie A, l’Atalanta ospita il Parma: dove vedere la gara in Tv (Di domenica 5 gennaio 2020) Il programma pomeridiano dell’Epifania, propone, tra le altre, la sfida tra Atalanta e Parma, due formazioni che amano il bel gioco e che hanno finora saputo regalare soddisfazioni importanti alle rispettive tifoSerie. La prima parte di stagione è stata più che positiva per i bergamaschi, che hanno saputo conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions … L'articolo Serie A, l’Atalanta ospita il Parma: dove vedere la gara in Tv Leggi la notizia su calcioefinanza

cn1926it : #Atalanta, #Gasperini: “Il #Napoli lotterà per l’Europa, durissima per le prime sette” - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, l’Atalanta ospita il Parma: dove vedere la gara in Tv: Il programma pomeridian… - Angolo_Atalanta : ? #Fantacalcio | L'analisi assist per la 18^ giornata di #SerieA: #Sabelli inaugura il 2020 ???? -