Serie A, la Lazio mette la nona. Immobile rimonta il Brescia. Le formazioni ufficiali di SPAL-Verona (Di domenica 5 gennaio 2020) Serie A, i risultati di domenica 5 gennaio 2020. Apre Brescia-Lazio, chiude Roma-Torino. Esordio per Nicola sulla panchina del Genoa. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 5 gennaio 2020. nona vittoria consecutiva per la Lazio che in rimonta supera il Brescia. Rondinelle in vantaggio con Balotelli (al primo gol al Rigamonti) ma una doppietta di Immobile fa sognare i biancocelesti. Serie A, i risultati delle sfide di domenica 5 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di domenica 5 gennaio 2020 (LA CLASSIFICA) Brescia-Lazio 1-2SPAL-Hellas Verona (ore 15)Genoa-Sassuolo (ore 18)Roma-Torino (ore 20:45) Serie A, Brescia-Lazio: risultato, marcatori e tabellino Brescia-Lazio 1-2 Marcatori: 18′ Balotelli (B), 42′ rig. Immobile (L), 90’+1 Immobile (L) Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali ... Leggi la notizia su newsmondo

OptaPaolo : 9 - La Lazio ha eguagliato il suo record di vittorie consecutive in Serie A: 9 come nel 1998/99 sotto la guida di S… - rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: Brescia-Lazio 1-2: tabellino, voti, assist e pagelle per il #Fantacalcio - puffasgirl_ : RT @OptaPaolo: 9 - La Lazio ha eguagliato il suo record di vittorie consecutive in Serie A: 9 come nel 1998/99 sotto la guida di Sven-Göran… -