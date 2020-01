Serie A, il Bologna ospita la Fiorentina: la gara live su DAZN (Di domenica 5 gennaio 2020) Il giorno dell’Epifania porta alla conclusione del 18esimo turno di campionato e si apre con la sfida tra Bologna e Fiorentina, separate da soli cinque punti in classifica ma con stati d’animo decisamente differenti. Gli emiliani sono a quota 22 punti e sembrano avere ritrovato nuovo slancio dal ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic, come … L'articolo Serie A, il Bologna ospita la Fiorentina: la gara live su DAZN Leggi la notizia su calcioefinanza

