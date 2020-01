Serie A 2019-2020, 18a giornata: il Genoa risorge con il Sassuolo, il Torino sgambetta la Roma (Di domenica 5 gennaio 2020) Si sono conclusi gli ultimi due anticipi della diciottesima giornata della Serie A 2019-2020. Dopo la soffertissima vittoria della Lazio alle ore 12.30 per 2-1 in casa del Brescia, e quella del Verona per 2-0 in casa della SPAL, è toccato al Genoa superare 2-1 il Sassuolo in un match ricchissimo di polemiche, quindi il Torino in serata ha sbancato l’Olimpico, piegando la Roma con il punteggio di 0-2. Alle ore 18.00 si è partiti con Genoa-Sassuolo. Il neo-mister Nicola sceglie il 3-5-2 per il suo Grifone con Perin tra i pali, appena sbarcato dalla Juventus, quindi Biraschi, Romero e Criscito in difesa; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro e Pajac a centrocampo, mentre l’attacco è composto da Sanabria e Pandev. Il Sassuolo di mister De Zerbi risponde con il classico 4-2-3-1 con Consigli in porta, Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos come linea difensiva, quindi Obiang, ... Leggi la notizia su oasport

