"Sei quadrata". La foto in bikini di Valentina Ferragni scatena l'hater. Lei risponde a tono (Di domenica 5 gennaio 2020) Una foto in bikini scattata in piscina a Dubai ha scatenato attacchi hater. Oggetto delle critiche è Valentina Ferragni, sorella della più nota influencer Chiara, attaccata da unutente che critica apertamente il suo aspetto fisico. View this post on InstagramA post shared by Valentina Ferragni (@ValentinaFerragni) on Jan 3, 2020 at 4:45am PST“Lasciate spazio alle modelle”, le scrive l’utente nel post su Instagram, “a chi fa questo nella vita non ha un punto vita non è un fisico secondo me armonioso è una bella ragazza ma non all’altezza di fare le pubblicità per favore io sono in carne non pretendo mica di avere un fisico di una modella oppure faccio l’attrice mica rubo il posto ad una ballerina queste vogliono fare tutto ma un po’ di realismo è quadrata abbiate pazienza”.Un messaggio ... Leggi la notizia su huffingtonpost

