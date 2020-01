Se Trump sarà rieletto, riconsideriamo le basi Usa in Italia (Di domenica 5 gennaio 2020) L’amministrazione Trump ha inaugurato una stagione di unilateralismo, con decisioni improvvise e spesso contraddittorie, senza la minima consultazione dei paesi “alleati”. La concezione di alleanza dell’attuale governo di Washington è la seguente: noi decidiamo, voi ci sostenete. Incuranti del fatto che le decisioni unilaterali si riverberano poi con conseguenze nefaste su tutti gli alleati.Un simile atteggiamento umilia i principi del multilateralismo, che sulla carta anche gli Stati Uniti sposano, ma soprattutto cancella la fiducia fra governi. Per la prima volta dal 1945, nel Vecchio Continente l’amministrazione americana non è più considerata la leadership politica indiscussa dell’Occidente. Che sia l’occasione per emancipare l’Europa? Certo, la strada è ancora lunga.L’ex ambasciatore Usa William ... Leggi la notizia su huffingtonpost

