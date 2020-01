Se spegni il cellulare al ristorante durante la cena o il pranzo al ristorante paghi la metà (Di domenica 5 gennaio 2020) Diciamoci la verità, lo smartphone è la prolunga della nostra mano e senza di esso non facciamo più nulla, accompagna le nostre giornate, è con noi sempre, dalla tavola persino al gabinetto. Ma tutta questa ossessione per la tecnologia sempre e comunque deve aver dato parecchio fastidio al ristoratore israeliano Jawdat Ibrahim, che ha deciso di utilizzare una simpatica promozione per gli ospiti del suo locale. Chiunque decida di rinunciare al proprio smartphone nel corso del pranzo o della cena, avrà uno sconto del 50% sul conto da pagare. L’uomo è convinto che il buon cibo debba essere goduto senza distrazioni, con l’unica compagnia di amici e familiari per gustare ed assaporare con calma ogni pietanza; del resto il cellulare può rimanere spento per mezz’ora senza che accada nulla di irreparabile. E così, coltivando la speranza che ognuno possa ritrovare il piacere di ... Leggi la notizia su baritalianews

