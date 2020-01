‘Se papà non ci sarà più…’: Caterina Balivo viene ‘rifutata’ dal figlio Guido Alberto, negato un bacio [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Caterina Balivo e le vacanze in montagna Caterina Balivo ha trascorso le feste natalizie all’insegna della famiglia. Infatti insieme al marito Guido Maria Brera e ai loro due figli si sono recati nella baita di montagna. A testimoniare il tutto è stata la stessa conduttrice napoletana attraverso dei post e Stories su Instagram. Dopo l’arrivo del nuovo anno, però, quest’ultima è tornata nella caotica Roma per riprendere la messa in onda in diretta di Vieni da me. Ed è stato subito un grande successo, infatti ha raggiunto il 15% di share. C’è da dire, però, che tutto ciò è dovuto all’assenza di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. E a proposito di social, qualche ora fa è stato pubblicato un divertente siparietto che riguarda la Balivo e il figlioletto. Il botta e risposta col figlio Guido Alberto Tra le Stories di Instagram condivise da ... Leggi la notizia su kontrokultura

Capezzone : Com’è umano e comprensibile, papa #Bergoglio ha perso la pazienza per un istante. Ma se fosse capitato a Trump o a… - antoniospadaro : Se #PapaFrancesco perde la pazienza e chiede scusa. Il mio commento: - francescoassisi : “Dobbiamo credere che l’altro ha il nostro stesso bisogno di pace. Non si ottiene la pace se non la si spera. Chied… -