Sci alpino, Slalom Zagabria 2019: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di domenica 5 gennaio 2020) Oggi, domenica 5 gennaio, assisteremo a Zagabria (Croazia) allo Slalom maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulle nevi croate le emozioni non mancheranno nella splendida cornice della night race. La nuova stagione si apre all’insegna dei pali stretti e dopo la prova femminile è la volta degli uomini. Si prospetta un confronto molto serrato tra il norvegese Henrik Kristoffersen ed il francese Alexis Pinturault, importantissimo anche per la classifica generale. Saranno sette gli italiani al via della gara croata: Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Riccardo Tonetti. Sono decisamente dolci i ricordi per Moelgg, che si impose nel 2017 in quella che è stata anche l’ultima vittoria della carriera in Coppa del Mondo per l’altoatesino. Indubbiamente, attenzioni particolari le meriterà ... Leggi la notizia su oasport

