Sci alpino, Pagelle 5 gennaio: Noel vince di forza, Vinatzer, Marchant e Braathen brillano sotto i riflettori, Kristoffersen delude (Di domenica 5 gennaio 2020) Lo slalom di Zagabria valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 (clicca qui per la cronaca) rimarrà nella memoria a lungo. Oggi, sul pendio croato, si è scritta una pagina storica di questo sport. Non tanto per la vittoria di Clement Noel, che comunque vale sempre il prezzo del biglietto, quanto per i numerosi atleti che sono emersi. Tra questi, fortunatamente, anche diversi azzurri. Tanti sorrisi, ma anche musi lunghi per i due sciatori più attesi di oggi: Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della gara odierna. LE Pagelle DELLO SLALOM DI ZAGABRIA Clement Noel 9: una rimonta decisiva che vale la prima vittoria stagionale e la quarta in assoluto per il 22enne francese. Consapevole di non avere dato tutto in avvio, cambia marcia nella seconda discesa e, tenendo duro proprio nel finale, riesce a superare in extremis Ramon Zenhaeusern. Nouvelle ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - Eurosport_IT : Alex Vinatzer, gioia da primo podio in carriera... ?? 'Spero di riuscirsi nuovamente nelle prossime gare' ?… - Candy_Gislason : RT @Fisiofficial: VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? -