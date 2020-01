Sci alpino, le dichiarazioni degli azzurri dopo la prima manche dello slalom a Zagabria (Di domenica 5 gennaio 2020) È una grande Italia quella vista a Zagabria (Croazia) nella prima manche dello slalom speciale maschile valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. dopo il recente podio conquistato da Stefano Gross in Val d’Isere, la Nazionale azzurra ha brillato anche quest’oggi grazie alle brillanti prestazioni messe in mostra specialmente da Manfred Moelgg, Alex Vinatzer e Simon Maurberger, tutti capaci di inserirsi nella top10 a metà gara. Ottima quinta piazza a 31 centesimi dalla vetta e a 13 dal podio per il veterano Manfred Moelgg, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Fisi: “Pista facile, si può osare. Siamo tutti molto vicini, bisognerà rischiare ancora di più per andare sul podio nella seconda manche“. Segnali di crescita molto interessanti da parte del giovane talento Alex Vinatzer, ottavo nella prima run a 82 centesimi dalla ... Leggi la notizia su oasport

