Sci alpino, Italia entusiasmante a Zagabria! Moelgg da vittoria, 8° Vinatzer, 9° Maurberger dopo la prima manche! (Di domenica 5 gennaio 2020) Lo svizzero Ramon Zenhaeusern è al comando dopo la prima manche dello slalom maschile di Zagabria. L’elvetico ha chiuso con il tempo di 57”49, migliore solamente di sette centesimi rispetto a quello dell’austriaco Michael Matt, attualmente in seconda posizione. Distacchi comunque molto ravvicinati e che rendono la seconda manche una vera e propria battaglia per vittoria e podio, con l’Italia grandissima protagonista. Infatti in terza posizione c’è il tedesco Linus Strasser, bravissimo ad inserirsi sul podio virtuale con il pettorale numero 31 a 18 centesimi dalla vetta. Quarto il francese Clement Noel, staccato di 27 centesimi. Il transalpino è stato protagonista di un clamoroso errore sul dosso all’ingresso della stradina e senza quello probabilmente sarebbe stato al comando. Si gioca la vittoria anche un ottimo Manfred Moelgg. Grandissima prima ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : CHE ITALIA A ZAGABRIA! Prima manche eccezionale degli azzurri. Moelgg si gioca la vittoria e nella Top-10 ci sono a… - Eurosport_IT : Zenhaeusern in testa a Zagabria?? Moelgg, Vinatzer e Maurberger in top 10???? Seconda manche alle 17.45 su Eurospor… - RSIsport : ?????? Zenhäusern in testa dopo la prima manche dello slalom maschile di Zagabria. Alle 17h30 la seconda prova, in dir… -