Sci alpino, Coppa del Mondo Zagabria 2020: Kristoffersen sfida Pinturault, ma Noel e Yule vogliono emergere (Di domenica 5 gennaio 2020) Le vacanze si sono ufficialmente concluse: torna la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020. Dopo il break dovuto al Capodanno, i protagonisti del Circo Bianco sono pronti a inforcare nuovamente scarponi e sci per il primo appuntamento del nuovo anno. Come tradizione il calendario propone la trasferta in terra croata di Zagabria sulla pista Crveni Spust dal pendio particolare e dalla conclusione unica nel suo genere. Chi vince a Sljeme, infatti, viene incoronato come un vero e proprio “Re”. Nelle ultime annate questo premio è andato quasi sempre a Marcel Hirscher, il dominatore delle ultime otto annate della Coppa del Mondo, ma ormai con il suo ritiro tutto è stato rimesso in gioco in questa annata. Nei due slalom disputati fino a questo momento abbiamo visto altrettanti vincitori. Il norvegese Henrik Kristoffersen si è aggiudicato la prova di Levi, mentre il francese ... Leggi la notizia su oasport

