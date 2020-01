Sci alpino, con Vinatzer Italia competitiva in quasi tutte le specialità. Resta il tallone d’Achille del gigante (Di domenica 5 gennaio 2020) Due vittorie, due secondi posti, due terze piazze: questo è il bottino dell’Italia maschile nella prima parte della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Dominik Paris ha piazzato la doppietta in discesa a Bormio dopo le due piazze d’onore a Lake Louise (sempre in discesa e in superG), Stefano Gross è stato terzo nello slalom della Val d’Isere, oggi Alex Vinatzer ha conquistato il primo podio in carriera brillando nel tradizionale slalom di Zagabria. Si tratta di un ottimo avvio di stagione per la nostra Nazionale che ha ribadito di essere competitiva in quasi tutte le specialità, eccezion fatta per il gigante dove si stanno riscontrando moltissime criticità e dove l’ultimo risultato di rilievo risale addirittura al 18 dicembre 2016 quando Florian Eisath fu terzo in Alta Badia (più di tre anni senza una top-3, un record estremamente negativo per un Paese di ... Leggi la notizia su oasport

