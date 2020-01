Sci alpino, calendario e programma 8-12 gennaio: spettacolo con Madonna di Campiglio, Adelboden e Altenmarkt. Guida tv e orari (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella prossima settimana doppia tappa della Coppa del Mondo maschile di sci alpino: uomini impegnati a Madonna di Campiglio nello slalom speciale mercoledì 8, poi sabato 11 e domenica 12 slalom gigante e slalom speciale ad Adelboden. Velocità protagonista tra le donne ad Altenmarkt, con la discesa libera di sabato 11 e la combinata alpina di domenica 12. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. programma COPPA DEL MONDO SCI alpino 8-12 gennaio Mercoledì 8 gennaio Ore 17.45: prima manche slalom speciale maschile Madonna di Campiglio Ore 20.45: seconda manche slalom speciale maschile Madonna di ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: bene Sala non Razzoli. Attesa per Moelgg - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: iniziata la seconda frazione! - #alpino #Slalom #Zagabria… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: iniziata la seconda frazione! - #alpino #Slalom #Zagabria… -