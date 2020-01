Sci alpino, Alex Vinatzer terzo a Zagabria: “Non smetto di sorridere, stiamo lavorando bene” (Di domenica 5 gennaio 2020) Alex Vinatzer ha conquistato il suo primo podio in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino, l’azzurro ha infatti concluso lo slalom di Zagabria in terza posizione e ha potuto festeggiare un risultato davvero di lusso sul podio della capitale croata. Il giovane slalomista ha interpretato alla perfezione la seconda manche, ha recuperato cinque posizioni mostrando una grande classe tecnica e un talento importante, ha lasciato intravedere delle doti di rilievo che lasciano ben sperare per il prossimo futuro e ha regalato all’Italia il primo grande risultato del 2020 negli sport invernali. Alex Vinatzer ha espresso tutta la sua soddisfazione nelle dichiarazioni che ha rilasciato ai microfoni della Fisi: “Non riesco a smettere di sorridere, sono veramente felice. Grazie allo staff ed a tutti per questo primo podio in carriera. Spero di riuscirsi nuovamente nelle prossime ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Sci alpino, Alex Vinatzer terzo a Zagabria: “Non smetto di sorridere, stiamo lavorando bene” - sportface2016 : #Scialpino, le dichairazioni di #Vinatzer e #Maurberger dopo lo slalom di #Zagabria @Fisiofficial - Blondea89736603 : RT @Fisiofficial: VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? -