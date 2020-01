Sci alpino, Alex Vinatzer scalda i cuori: l’Italia saluta il talento più atteso (Di domenica 5 gennaio 2020) Il futuro è oggi. Alex Vinatzer, il talento più atteso, è finalmente sbocciato nello slalom in notturna di Zagabria: alla vigilia dell’Epifania lo sci alpino italiano ha trovato un nuovo campione su cui costruire un futuro di sogni ed ambizioni. Dopo i fasti di Giorgio Rocca ed il fulgido inizio dello scorso decennio con Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg all’apice della carriera, lo slalom azzurro ha vissuto una lunga fase di transizione, con qualche sporadico risultato conseguito di tanto in tanto da atleti non più giovanissimi. Il ricambio generazionale tanto atteso si è finalmente materializzato in un ragazzo di sicuro avvenire. Che Vinatzer fosse un talento annunciato era noto da almeno tre stagioni. Nel 2018 giunse secondo ai Mondiali juniores di Davos alle spalle del francese Clement Noel, vincitore quest’oggi a Zagabria e possibile rivale storico per ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Sci alpino, Alex Vinatzer terzo a Zagabria: “Non smetto di sorridere, stiamo lavorando bene” - sportface2016 : #Scialpino, le dichairazioni di #Vinatzer e #Maurberger dopo lo slalom di #Zagabria @Fisiofficial - Blondea89736603 : RT @Fisiofficial: VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? -