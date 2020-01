Schiaffo di Papa Francesco: qual era il messaggio della fedele cinese? (Di domenica 5 gennaio 2020) Trasmesso in tutto il mondo e condiviso in ogni angolo di internet, lo Schiaffo che Papa Francesco ha rifilato alla mano dell’esagitata fedele cinese la notte di Capodanno è senza dubbio diventato una delle icone di questo 2020 appena iniziato. Ma c’è ancora una domanda che molte persone si stanno tutt’ora facendo: cosa aveva da dire al pontefice di tanto impellente la povera donna asiatica, successivamente allontanata a causa del suo agire troppo veemente. Ecco ciò che rivelano alcune indiscrezioni. Schiaffo di Papa Francesco: le parole della fedele Stando ad alcune fonti che hanno esaminato a lungo il filmato, la fedele avrebbe rivolto al Papa un’accorata richiesta di aiuto per i suoi connazionali, esclamando: Hold, hold, look for the chinese village. They are losing the faith”, vale a dire: “Aspetta! Aspetta! Prenditi cura del popolo cinese. ... Leggi la notizia su notizie

NicolaPorro : In queste ore non si fa altro che parlare dello schiaffo di #Papa #Bergoglio alla fedele 'irruente'. Una spiegazion… - notizieit : Schiaffo di Papa Francesco: qual era il messaggio della fedele cinese? - ACeschia : RT @Guido44895392: MA ALLORA CE L'HA PER VIZIO! -