Sarri: «Lavorato sugli errori, a Riad partita sbagliata mentalmente» – VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Sarri si mette alle spalle la sconfitta della Supercoppa contro la Lazio: «Abbiamo Lavorato sui tanti errori commessi» La Juve deve riprendere il proprio cammino dopo la dolorosa sconfitta in Arabia contro la Lazio, che ha di fatto concesso la Supercoppa italiana ai biancocelesti. In conferenza stampa Sarri a parlato a tal proposito: «Abbiamo Lavorato sui tanti errori commessi, poi da ieri abbiamo Lavorato sul Cagliari. Ci siamo concentrati su di noi, arriviamo da una partita in cui abbiamo sbagliato mentalmente». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

