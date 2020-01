Sarri: “Kulusevski? Importante che la società ci sia arrivata» – VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Maurizio Sarri parla dell’acquisto di Kulusevski da parte della Juve: «Importante che la società sia arrivata su di lui» La Juve ha bruciato la concorrenza per Dejan Kulusevski. Il giocatore, che ha svolto in settimana le visite mediche e firmato il contratto, rimarrà comunque al Parma fino al termine della stagione. Ne ha parlato così Maurizio Sarri in conferenza: «Mi sembra un prospetto di grande interesse ed è Importante che la società ci sia arrivata. Averlo subito non rientra in ciò che posso giudicare, sicuramente non c’erano le condizioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

