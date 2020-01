Sanremo 2020, Amadeus potrebbe aggiungere altri big alla gara? (Di domenica 5 gennaio 2020) Sanremo 2020, l’indiscrezione: Amadeus potrebbe aggiungere altri cantanti alla gara Anche quest’anno, il Festival di Sanremo ha fatto parlare di sé ancor prima di cominciare. La celebre kermesse canora, giunta alla 70esima edizione, vedrà la conduzione di Amadeus ed è proprio quest’ultimo che avrebbe dovuto annunciare i big in gara, uno scoop che invece è stato divulgato dal settimanale Chi. Per far fronte alle lunghe polemiche scatenatesi in seguito alla divulgazione dei nomi, arriva una promettente indiscrezione secondo la quale Amadeus potrebbe aggiungere qualche altro nome alla lista dei big in gara. Durante la puntata dell’Epifania dei Soliti Ignoti, che va in onda su Rai 1, il conduttore e direttore artistico di Sanremo potrebbe infatti riparare al danno comunicando l’ingresso di altri due cantanti in gara, per arrivare a un totale di 24 cantanti sul ... Leggi la notizia su tpi

