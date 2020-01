Sanremo 2020: Alberto Urso tra i concorrenti, ma il vincitore di Amici Di Maria De Filippi sfoga su Instagram (Di domenica 5 gennaio 2020) Sanremo 2020: tra i concorrenti di questa edizione ci sarà anche lui, Alberto Urso. Il giovane cantante siciliano vincitore del programma Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, di soli 22 anni, in questi mesi ha riscosso un notevole successo che lo dà tra i preferiti per la vittoria del Festival della Canzone Italiana A pochi giorni dall’avvio del programma, il ragazzo si è concesso un piccolo sfogo su Instagram. Come saprete, Alberto Urso, è un cantante lirico, un genere ormai poco appezzato soprattutto dai ragazzi più giovani. Proprio a tal proposito il tenore dagli occhi di ghiaccio ha voluto esprimere il suo parere “Troppe volte mi son sentito dire che il mio genere è antico e passato. Invece credo che, per fortuna, ci siano delle canzoni che vadano al di là del tempo e delle mode. Per ... Leggi la notizia su bigodino

repubblica : Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): 'Porterò il caso in commissione Vigilanza' [aggiornamento del… - LaStampa : Rula Jebreal non andrà a Sanremo. Faraone (Italia Viva): “Porterò il caso in Vigilanza” - fanpage : Sanremo 2020, la Rai dice 'no' a Rula Jebreal: la giornalista non sarà all'Ariston con Amadeus -