Sanremo 2020, “Al Bano e Romina pronti a sbarcare al Festival come concorrenti” (Di domenica 5 gennaio 2020) Al Bano e Romina Power pronti a sbarcare al Festival”. Ad annunciarlo su Instagram Cristiano Malgioglio, autore insieme a Romina del brano inedito che la coppia presenterà alla kermesse canora. “Ecco il duo più internazionale – scrive il paroliere -, pronti a sbarcare al Festival di Sanremo. AlBano e Romina Power. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa. I’m very happy”. A quanto apprende l’Adnkronos, Al Bano e Romina potrebbero salire sul palco dell’Ariston non più come ospiti d’onore ma come concorrenti in gara. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: 4 Gen 2020 alle ore 2:33 PST L'articolo Sanremo 2020, “Al Bano e Romina pronti a sbarcare al ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

repubblica : Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): 'Porterò il caso in commissione Vigilanza' [aggiornamento del… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, Rula Jebreal non sarà al Festival. Italia Viva va all'attacco della #Rai: 'Porterò il caso in Vigilanza.… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, #RulaJebreal non sarà al Festival. Italia Viva va all'attacco della #Rai: 'Porterò il caso in Vigilanza.… -