San Giorgio a Cremano, riapre il pub colpito dalla malavita (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Dopo il vile attacco della malavita e una bomba carta che ha danneggiato la porta d’ingresso, il pub “O Grill” a San Giorgio a Cremano ha riaperto i battenti già nella serata di ieri. La promessa dei titolari è stata così mantenuta. Solo qualche settimana prima avevano inaugurato il locale alle porte di via Manzoni. Nella serata di ieri si è avuta così una “seconda inaugurazione”. A spingere per la riapertura immediata è stata l’intera cittadinanza sangiorgese, tra cittadini ed istituzioni. Già nella giornata di ieri il sindaco vesuviano Giorgio Zinno sui social premeva affinché a vincere questa triste battaglia fossero gli imprenditori a discapito della camorra. “Li ho sentiti determinati – racconta il sindaco – riaprono immediatamente dando un fortissimo segnale e invito tutti ad esserci per una seconda festa di ... Leggi la notizia su anteprima24

