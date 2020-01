Salvini contro Di Maio: “Scoppiano guerre e lui incontra Zingaretti. La Befana ci porti un ministro degli Esteri” (Di domenica 5 gennaio 2020) Salvini contro Di Maio: “La Befana ci porti un ministro degli Esteri” “Faccio un appello alla Befana: porta un ministro degli Esteri che faccia il ministro degli Esteri”. Matteo Salvini attacca duramente l’ex alleato Luigi Di Maio all’indomani del vertice del leader M5S con Nicola Zingaretti. “Stanno scoppiando guerre in mezzo mondo”, ha detto Salvini a Cesenatico (Forlì-Cesena) durante un comizio elettorale per le regionali in Emilia-Romagna, “ma Luigi Di Maio, che sarebbe ministro degli Esteri è lì che fa i vertici con Zingaretti”. “Il Parlamento turco ha votato per l’invio di militari turchi in Libia, e in Italia fanno i vertici Di Maio-Zingaretti”, ha aggiunto Salvini, riferendosi al voto del 2 gennaio scorso per l’invio di truppe turche in Libia a sostegno del governo di Fayez al-Sarraj. “Volevo ... Leggi la notizia su tpi

matteosalvinimi : Non riscrivo nemmeno le parole, provo solo SCHIFO. Poi vanno in piazza contro la Lega e contro Salvini 'fascista,… - NicolaPorro : Il mio commento sulle diverse reazioni di #Salvini e #Meloni al raid voluto da #Trump contro il Generale #Soleimani… - Capezzone : Com’è umano e comprensibile, papa #Bergoglio ha perso la pazienza per un istante. Ma se fosse capitato a Trump o a… -