Salvini, Borgonzoni e i soldi per la campagna elettorale di Bonaccini (che chiedeva anche il Capitano) (Di domenica 5 gennaio 2020) “Sulla sua pagina il mio avversario del PD sta chiedendo donazioni in denaro per finanziare i suoi giri elettorali…! Se ne vedono di cose strane, sempre più strane”: parole (e musica) di Lucia Borgonzoni, che da ieri, spalleggiata da Matteo Salvini, si lamenta perché il suo avversario, il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ha chiesto donazioni per la sua campagna elettorale. Salvini, Borgonzoni e i soldi per la campagna elettorale di Bonaccini (che chiedeva anche il Capitano) Bonaccini ha pubblicato un video su Facebook per chiedere fondi per la campagna elettorale secondo un metodo assolutamente normale e legale, e ha raccolto, secondo quanto ha scritto il candidato, la clamorosa somma di 4mila euro. Ovviamente l’avversario della Borgonzoni ha avuto buon gioco a ricordare la storia dei 49 milioni della Lega non appena è stato attaccato per ... Leggi la notizia su nextquotidiano

