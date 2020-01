Salvate l’uomo dai saldi… Liberate mariti e fidanzati dallo shopping (Di domenica 5 gennaio 2020) Pazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiPazzi per i saldi? Poveri uominiDonne, inutile raccontarsela: i nostri mariti o fidanzati pagherebbero per non venire con noi in giro per negozi. Questo in generale. Costringerli poi durante periodo dei saldi è pura cattiveria. Tra loro la chiamano la “tortura”: ed è chiaramente quello che dimostrano quando li vedi poverini. View this post on Instagram Husband Day Care or Miserable Men Island? #miserablemen #castaway A post shared by Miserable Men™️ (@miserable men) on Apr ... Leggi la notizia su vanityfair

ilaxvoid : RT @tulipesel: La situazione è seria qui tocca agire e salvare l’Australia, la natura è in rischio, gli animali anche tanto è vero che i Ko… - __Martinaro : RT @tulipesel: La situazione è seria qui tocca agire e salvare l’Australia, la natura è in rischio, gli animali anche tanto è vero che i Ko… - ibrokemyfra : RT @tulipesel: La situazione è seria qui tocca agire e salvare l’Australia, la natura è in rischio, gli animali anche tanto è vero che i Ko… -