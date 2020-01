Salerno, paziente con problemi psichici ferisce medici. La polizia: “Non ha urlato Allah Akbar” (Di domenica 5 gennaio 2020) Un uomo di 35 anni avrebbe aggredito medici e pazienti dopo aver gridato "Allah Akbar" all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Ma le versioni di polizia e nosocomio non coincidono. L'uomo si trovava in stato di alterazione psichica e al momento non ci sarebbero procedimenti di alcuni tipo nei suoi confronti, se non il ricovero stesso. Leggi la notizia su napoli.fanpage

