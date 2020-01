Sabrina Salerno esagerata: mostra il seno come un angelo caduto [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Sabrina Salerno non conosce riposo e anche durante le vacanze di Natale ci inonda di scatti sexy e provocanti capaci di diventare in pochi minuti i più chiacchierati del web. Non è da meno anche lo scatto pubblicato ieri sera, nel quale Sabrina si mostra più bollente e provocante che mai mentre posa davanti ad uno specchio. Piume e ribellione La bellissima cantante non ne sbaglia una e anche in questa FOTO è riuscita a creare il mix perfetto di sensualità, provocazione e ribellione. Sabrina indossa un body in pizzo e in tessuto velato, rigorosamente di colore nero. La lingerie la veste perfettamente e anzi, aumenta il fascino del suo fisico ben scolpito e slanciato. Impossibile non notare come i glutei siano esaltati, facendo presagire un lato B da sogno. Il seno è sorretto da una coppa in pizzo molto provocante e il risultato è una scollatura da capogiro. Ad aumentare il ... Leggi la notizia su velvetgossip

