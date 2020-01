Russia e Cina sono realmente alleati dell’Iran? (Di domenica 5 gennaio 2020) Il 2019 si era concluso all’insegna della prima esercitazione militare congiunta nella storia di Russia, Cina e Iran. Un evento indubbiamente significativo, ma facilmente male interpretabile e che, sicuramente, non ha posto le basi per l’emergere di alcuna coalizione antiegemonica in chiave antiamericana. Messe da parte le dichiarazioni (critiche) di circostanza circa l’assassinio di Qasem Soleimani, è altamente improbabile che Russia e Cina optino per la strada della sovraesposizione nel conflitto in corso fra Teheran e l’asse Washington-Tel Aviv-Riad, sia perché entrambe le potenze continuano a lavorare per, e sperare nella, normalizzazione dei rapporti con l’Occidente, sia perché il loro stesso partenariato, per quanto sempre più intenso, e viziato da una serie di contraddizioni che lo rendono meno solido delle apparenze e vulnerabile al pericolo ... Leggi la notizia su it.insideover

